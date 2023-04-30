درس خصوصى من "أوسوريو" لثلاثى الزمالك بسبب مباراة السوبر

كما خاض لاعبو الزمالك تقسيمة قوية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد وشهدت التقسيمة تركيز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على تعديل بعض الأوضاع الفنية، وتصحيح الأخطاء ،وشرح بعد الأفكار الجديدة.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة تحفيزية مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء السوبر أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية لتنفيذها خلال مران اليوم، بجانب تصحيح بعض المواقف الفنية التى ظهرت الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة فى السوبر المحلي، والمقرر لها 5 مايو المقبل فى الإمارات.

فيما واصل مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي.

وأدى "شلبي" مجموعة من التدريبات الفردية على هامش المران ضمن المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.