برعاية الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.. اليجريا يستضيف 9 بطولات دوليه في 2023

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف نادي اليجريا سلسلة من البطولات الدوليه في الاسكواش تحت رعاية الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، والتي ستضم 9 بطولات على مدار عام 2023.

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ويشارك في سلسلة البطولات لاعبون ولاعبات محليين ودوليين ضمن فئات مختلفة من منافسات الاسكواش، منها بطولة لاعبي الاسكواش للناشئين تحت 9 سنوات، وبطولة Satellite للاعبين الذين بدأوا مسيرتهم الاحترافية، وبطولة Challenger للمحترفين الذين حققوا تقدمًا في اللعبة على المستوى الدولي. وبالفعل، بدأت سلسلة البطولات الثلاث الأولى في فبراير 2023، بما في ذلك بطولة الاسكواش تحت 9 سنوات وبطولة Satellite للاسكواش للرجال والسيدات.

وقال أيمن عامر: "نحن سعداء باستضافة هذه البطولات على ملاعب Club S، ونفخر بجهودنا في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة للناشئين الموهوبين، من خلال

إعدادهم للمنافسة على المستوى الدولي، مع التزامنا بالمحافظة على مكانة مصر الرائدة في شغل المراكز الأولى ضمن التصنيفات العالمية لهذه اللعبة الشهيرة."

وتدعم سوديك الاسكواش كرياضة مصرية رائدة، حيث قامت على مدار العامين الماضيين برعاية بطولة CIB العالمية للاسكواش 2022، والتي تعد من أكبر البطولات في تاريخ الاسكواش الدولي، وبطولة CIB مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2022، وأول بطولة عالمية للناشئين في مصر، فضلاً عن رعاية بطلي العالم علي فرج وهانيا الحمامي.

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