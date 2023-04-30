موعد مواجهتي الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة أفريقية عربية مرتقبة ، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي الرياضي التونسي ، مساء يوم 12 مايو المقبل على ملعب رادس الأولمبي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا ..

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التأهل لنصف نهائي أفريقيا

فيما يخوض الأهلي مواجهة الإياب أمام الفريق التونسي 19 من الشهر ذاته على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر إذاعة المواجهتين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية.

ونجح الأهلي في العبور إلى نصف نهائي البطولة بعد حسم تأهله على حساب الرجاء المغربي بالفوز ذهابًا بثنائية من دون رد

نهائي البطولة ..

في القاهرة ، والتعادل السلبي إيابًا على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.فيما تأهل الفريق التونسي يعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في الجزائر ذهابًا بهدف من دون رد ، ثم التعادل إيابًا على ملعبه في تونس بهدف لمثله .

ويقام نهائي البطولة في شهر يونيو المقبل ، بنظام مواجهتي الذهاب والإياب ، بدلاً من نهائي المباراة الواحدة.

طالع أخبار الرياضة بـ"الوفد" من هنا ..