انتظام الثنائي "فتوح والسيسي" في مران الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد، انتظام ثنائي الفريق أحمد فتوح وعمرو السيسي، في المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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وشارك أحمد فتوح وعمرو السيسي في المران الجماعي بالكامل، و أصبح الثنائي جاهزا للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية عقب التعافي من الإصابة التي لحقت بهما.

وكان أحمد فتوح يعاني من إصابة بكدمة

في الظهير في حين كان يعاني عمرو السيسي من إصابة في الركبة.

من المقرر أن يلتقي فريقي الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل على ملعب ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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