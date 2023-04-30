فريدي هيريرا المدرب المساعد في جهاز الزمالك يبدأ مهام عمله اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد الكولومبي فريدي هيريرا هيرناندو مساعد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض صباح اليوم الأحد، ليبدأ مهام عمله في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، والتي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي.

إقرأ أيضًا.. رضا عبدالعال: فوز الأهلي على الرجاء دفعة كبيرة قبل مواجهة الزمالك (خاص)

وتواجد فريدي هيريرا هيرناندو في التدريبات الجماعية للفريق عقب وصوله أمس السبت إلى القاهرة ، لتولي مهام عمله ضمن الجهاز المعاون للكولومبي أوسوريو.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.

موقف الزمالك في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بعد أن خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز في 12 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وهُزم في 6 مواجهات.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا