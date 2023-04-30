محمد صلاح ينتظر تحقيق أرقام قياسية في مواجهة توتنهام الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقود الدولي المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول كتيبة الريدز مساء اليوم الأحد، عندما يستضيف نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "آنفيلد".

وتنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN sports 1HD premium.

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أرقام تاريخية أمام محمد صلاح الليلة

يواصل الدولي المصري محمد صلاح تحطيم سلسلة الأرقام القياسية في مشواره بالدوريات الأوروبية، وخصوصًا بالدروي الإنجليزي، وينتظر محمد صلاح تحقيق رقمين قياسيين في مواجهة توتنهام الليلة.

وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سينفرد بالمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول والذي يتقاسمه مع روبي فاولر برصيد 183 هدفًا.

إذا سجل محمد صلاح هدفًا في مباراة اليوم أمام توتنهام، سينتقل إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي في بطولة الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع هاري تشامبرز برصيد 135 هدفًا.

عند مشاركة محمد صلاح أمام توتنهام الليلة، سيسجل مشاركته رقم 300 مع ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق عام 2017.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

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