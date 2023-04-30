ليفربول بقيادة صلاح في مواجهة مشتعلة أمام توتنهام اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب نظيره فريق توتنهام مساء اليوم الأحد، في مواجهة مشتعلة ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.

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موقف توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي:

يقع فريق توتنهام بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة، حققها من 16 فوزًا و6 تعادلات، فيما تعرض للهزيمة بواقع 11 مباراة.

على الجانب الآخر يقع ليفربول في المركز السابع بجدول الترتيب، ولديه 53 نقطة، جمعهما من الفوز هذا الموسم في 15 مباراة، وتعادل في 8، وتعرض للهزيمة في 9 مواجهات.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام:

تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت

القاهرة والمملكة العربية السعودية

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام:

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1HD premium.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول:

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: روميرو، إريك داير، لينجليه، بورو.

خط الوسط: هويبيرج، سكايب، بيريسيتش.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج.

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