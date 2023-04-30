مصر والإمارات في صدام نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة للكراسي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة، لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة المتحركة بالكويت.

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موعد مباراة منتخب مصر والإمارات لكرة السلة للكراسي المتحركة

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة مع نظيره الإماراتي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل للدور نصف النهائى بالبطولة عقب فوزه أمس على منتخب فلسطين بنتيجة 22/76.

يذكر أن منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة فى مجموعته بعدالفوز على كل من المغرب والاردن وفلسطين .

ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من : مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب و الإمارات

و البحرين .

وتترأس البعثة المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

و يقود منتخبنا الوطني عادل شریف مديرا فنيا ، يعاونه جمال احمد و سعید بدري مدربين ، و محمد رشاد مديرا إداريا.

وتضم قائمة منتخبنا اللاعبين محمود صبري ،سامي منصور ، توبة نجدي ، محمد محمد حسب النبي ،الحسن ياسر ، أشرف ابو زيد ، أشرف محمد زغلول ،

محمد انور ،احمد فتحي ،محمد فرج ، ومجدى طلعت.

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