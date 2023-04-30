شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمد معسكره فى برج العرب استعداداً لمواجهة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية، استعداداً للقاء القادم أمام أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وكان المصري قد تعادل فى المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي سلبياً.

ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي، وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق على ضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

وتأهل النادي المصري إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ستاد برج العرب بالأسكندرية في الدور ربع النهائي، ويترقب النادي المصري الفائز من مواجهة فيوتشر وحرس الحدود.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.