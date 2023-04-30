أحمد فتوح جاهز لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الأهلى فى السوبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، جاهزاً لقيادة الجبهة اليسرى لفريقه فى مباراة السوبر المحلي أمام الأهلى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل فى الإمارات.

وانتظم أحمد فتوح مع زميله عمرو السيسي لاعب الوسط فى التدريبات الجماعية للزمالك اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك أحمد فتوح وعمرو السيسي في المران الجماعي بالكامل، وأصبح الثنائى جاهزا للمشاركة فى المباريات من الناحية الطبية عقب التعافي من الإصابة التي لحقت بهما.

وكان أحمد فتوح يعاني من إصابة بكدمة فى الظهير، فى حين كان يعاني عمرو السيسي من إصابة فى الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة السوبر المصري أمام الأهلي الجمعة المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

من جهته طلب الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من معاونيه تجهيز ملف كامل عن مباريات الأهلى الأخيرة وطريقة لعبه من أجل التجهيز جيداً لمواجهته، خصوصاً أن الكولومبي يعلم جيداً أن موقعة السوبر المقرر لها يوم 5 مايو المقبل ستكون صك عبوره إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.

وتعد هذه المرة الثالثة التى تقام فيها مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وكانت المناسبة الأولى فى 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.