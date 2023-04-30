شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب تخطى الرجاء بدورى الأبطال.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة، منذ قليل، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهت بالتعادل السلبى، ليصعد المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة ويضرب موعداً مع الترجى التونسى.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور الرجاء المغربى، شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذي سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.



شوبير



كهربا



محمد عبد المنعم



مروان عطية

ويستعد الاهلى لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التى تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي هو صاحب آخر لقب لبطولة كأس السوبر المصري لموسم 2021، عندما فاز علي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.