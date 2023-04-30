شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه الكونغو ودياً بالإسكندرية استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة روجيريو ميكالي، مع نظيره الكونغولي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمقرر إقامتها فى المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل أول ثلاثة منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وانتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكره بالإسكندرية بداية من الخميس الماضي، وخاض تدريباته تحت قيادة جهازه الفني المكون من: البرازيلي ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الاحمال ومحمود حرب المدير الإداري ومساعده عمرو سليمان وخالد سرحان المترجم والجهاز الطبي بقيادة د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيى وإصابات الملاعب ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل وبيدرو محلل الاداء .

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: فى حراسة المرمى: على محمد يحيى الجابري ، محمد جميل محمد نديم ، محمد أحمد السيد عبده، وفى خط الدفاع: حسام عبدالمجيد عبدالسلام ، محمد طارق ، حاتم محمد سكر ، محمد محمد هيثم عدنان ، محمد حمدي، أحمد عيد ، عمر فايد «المقاولون العرب»، محمد سعد سمير، أحمد بهاء ، أحمد السيد عبدالنبي، وفي خط الوسط: محمد حسام بيسو ، أحمد عبدالرحيم حلمي إيشو ، مصطفى سعد شلبي عبدالله، عماد ميهوب قرني ، أحمد فوزي محمد عطية ، عربي بدر ، محمد محمد شحاتة، عبدالغني محمد رضوان ، محمود جهاد ، على محمود زعزع ، وفي خط الهجوم: أحمد عاطف قطة ، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل .

وأدي اللاعبون تدريبات متنوعة وقوية استعدادا لمواجهة الكونغو، وسط توجيهات لا تتوقف من ميكالى صاحب ذهبية أولمبياد ريودى جانيرو مع منتخب البرازيل، حيث لا تتوقف تعليمات ميكالى وتوجيهاته عند حدود البساط الأخضر وإنما يعزز فكره الخططى دائما بمحاضرات فنية تساهم فى اتساع ثقافة اللاعبين الفنية والخططية مما يساعدهم على التنفيذ النموذجي، وجاءت لقاءات ميكالى مع لاعبيه بشكل عام أشبه بعملية تدشين حلم إحراز الذهب فى بطولة أفريقيا القادمة.

وشدد ميكالى على اللاعبين بضرورة التركيز والالتزام من أجل التتويج بالذهب الافريقي لأن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل الكبير والمتواصل مشيرا إلى أنه وكل منظومة العمل سيقاتلون من أجل رسم الابتسامة على وجوه الجمهور.