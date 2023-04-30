شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشكو حكم لقاء المصرى ويطالب بإعادة المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً عقب وداعه بطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام المصري البورسعيدى قال فيه، "يتقدم نادى الإسماعيلي بشكوى رسمية، مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة، ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصرى البورسعيدي، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين فى دور الثمانية لكأس رابطة الأندية، وذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور فى صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدى ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي..

وأصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة.. ولم يكلف حكم المباراة نفسه عناء مراجعة الفار، كما أصيب اللاعبان المحمدى ومجدى بجروح خطيرة، وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم التى منحت المنافس فرصة للاستمرار فى اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية..وخسر الإسماعيلي من المصري فى أجواء لا علاقة لها بالروح الرياضية، وذلك بسبب حكم المباراة..

ويطالب الإسماعيلي فى شكواه بمعاقبة الحكم وإعادة المباراة، خاصة أن الأخطاء التحكيمية كانت جسيمة تسببت فى خروجه غير المستحق من كأس الرابطة، التى كان أبرز المرشحين للفوز بها، ويهيب الإسماعيلي بمجلس رابطة المحترفين سرعة التدخل وإعادة الحق لأصحابة".

وتأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى نصف نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وافتتح التسجيل للمصرى رجب عمران في الدقيقة الثامنة، بينما عزز عبده يحيى تقدم الفريق البورسعيدى بالهدف الثانى في الدقيقة 73 .