شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز شباب الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، جميع اللاعبين الشباب المتواجدين فى قائمة الفريق من أجل إشراكهم فى المباراة المقبلة للفريق أمام الأهلى فى السوبر المحلى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل بدولة الإمارات.

ويرغب أوسوريو فى مباغتة الفريق الأحمر بعدد من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا أنفسهم فى المباراتين اللتين خاضهما المدير الفنى مع أبناء ميت عقبة من أجل زيادة معدل الجرى، وهو ما سيصب فى مصلحة الفريق، فى ظل صغر سن لاعبى الزمالك والإجهاد الذى سيصيب لاعبى الأهلى الذين سيكونوا قادمين من مباراة مهمة أمام الرجاء المغربى فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

فى الوقت نفسه، يعقد أوسوريو جلسات تحفيزية خاصة مع اللاعبين الكبار، على رأسهم محمود حمدى الونش ومحمود شيكابالا، من أجل زيادة التركيز ومطالبتهم بالشد من آزر اللاعبين الصغار، خاصة الذين لم يشاركوا من قبل فى تلك المحافل الكبرى للإعتماد عليهم خاصة وأن تلك المباريات تصنع النجوم.

ويعتمد أوسوريو على نفسه فى كل كبيرة وصغيرة داخل صفوف الفريق، على الرغم من أنه يمنح بعض التعليمات الخاصة لجهازه المعاون لتنفيذها على الوجه الصحيح.