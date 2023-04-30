شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة حاسمة أمام مارومو جالانتس بربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مواجهة حاسمة أمام مارومو جالانتس، فى إياب مباريات ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة فى السابعة مساء الأحد "طبقا للتوقيت الصيفي"، باستاد رويال بافوينج فى مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، وهو الملعب الذى يتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

وانتهت مباراة الذهاب والتى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويحتاج بيرامدز تحقيق الفوز بهدف وحيد دون أن يستقبل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من بقيادة الجابوني بيير أتشو، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول، والجابوني بوريس ديستوجا المساعد الثاني، والكونغولي جيسي مفوتو الحكم الرابع، وعلى تقنية الفار بن براهام لاحلو من الجزائر حكم الفيديو الرئيسي، ومواطنه موقران جوراري حكم الفيديو المساعد.

ويراقب المباراة جون سينتسو من ليسوتو، ويراقب الحكام علي محمد أحمد من الصومال، والمنسق العام هيلي زافيمانجا من مدغشقر، والمنسق الأمني جيفرز سيزار من سيشيل.

ووصلت بعثة الفريق لجنوب أفريقيا فى الساعات الأولي من صباح يوم الجمعة، وخاض الفريق تمرين خفيف في السابعة مساء، ثم خاض التدريب الأساسي علي ملعب المباراة أمس السبت، وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني علي التحدث كثيرا مع اللاعبين حول ضرورة التركيز طوال المباراة، والسعى للتسجيل المبكر وحصد بطاقة التأهل، كما حذر من فقدان التركيز فى اي توقيت أثناء المباراة مما قد يكلف الفريق استقبال أهداف.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي في حراسة المرمي، وفي الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي، فى الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، وفي الهجوم: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي.