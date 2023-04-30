شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستدرج سيراميكا وعينه على نصف نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا، فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات رباطة نهائي كأس الرابطة المصرية، ويسعى الفريقان للوصول إلى المربع الذهبي.

وحسم البنك الأهلى تأهله لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة رابطة الأندية المحترفة، وسجل ثلاثية البنك الأهلى، كريم بامبو ومحمد هلال وعبد الله جمعة لاعب الزمالك بالخطأ فى مرماه.

بينما تأهل نادي سيراميكا لربع نهائي كأس الرابطة بعد الفوز علي سموحة بركلات الترجيح بنتيجة (5/3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما، وافتتح محمد إبراهيم التسجيل لنادي سيراميكا في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، قبل أن بعادل بركات حجاج النتيجة لنادي سموحة في الدقيقة 15.

ورصدت إدارة نادي البنك الأهلي مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للفوز بكأس رابطة الاندية المصرية المحترفة، وتسجيل اول بطولة للنادي، وطالب بابا فاسيليو المدير الفني من اللاعبين التركيز في مباراة سيراميكا عقب التعادل مع المصري البورسعيدي في بطولة الدوري، كما حرص علي تدريب اللاعبين علي ركلات الجزاء الترجيحية تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إليها.

وفى المقابل، يدخل سيراميكا المواجهة وهو يعانى على صعيد النتائج بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة ويزداد موقفه تعقيدا، عقب الهزيمة الأخيرة من الزمالك في الدوري، حيث يعول على تصحيح المسار من بوابة كأس الرابطة بالوصول إلى المربع الذهبي.