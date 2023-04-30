شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر فى مهمة سهلة أمام حرس الحدود بكأس الرابطة فى مشوار الحفاظ على اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق حرس الحدود نظيره فيوتشر، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد بتروسبوت بدلا من استاد الحرس بالإسكندرية، فى مباراة قوية ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة.

وتأهل فريق فيوتشر إلى ربع نهائي كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بعد الفوز على طلائع الجيش، وخيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى نهاية وقتها الأصلي، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل، ليحسم فيوتشر ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 3 ركلة مقابل ركلة لفريق طلائع الجيش.

بينما نجح حرس الحدود فى التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5، بعدما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى ربع نهائي البطولة والتي ابتسمت في النهاية للفريق العسكري.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

فيما يرغب أيوب فى مفاجأة فيوتشر بطريقة دفاعية واللعب على المرتدات، لخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كاس الرابطة ومواصلة المفاجآت في البطولة التي يضعها الفريق أمام عينيه للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج، حيث يسعى الجهاز الفني للحرس على كشف الأسلحة الهجومية لفيوتشر وإيقافها، واختار مباراة الطلائع بالذات لأنها المباراة التي فشل فيها فيوتشر في الوصول لشباك المنافس بسبب الطريقة الدفاعية التي اتبعها عماد النحاس في المباراة.