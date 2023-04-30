شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يواجه ألمانيا ودياً للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخبنا الوطنى المصرى للشباب لكرة اليد مواليد 2002 نظيره الألمانى فى الواحدة ظهر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى المانيا، فى المباراة الودية الثانية بين المنتخبين.