شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر عن موقف المصابين فى الأهلى قبل موقعة السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر لمعرفة موقف اللاعبين المصابين قبل التحضير لمباراته أمام الزمالك بالسوبر المحلى، والمقرر لها الجمعة المقبل، ومن ثم تحديد برنامج التحضير الخاص بهذه المباراة.

وعانى الأهلي من أكثر من إصابة خلال الفترة الماضية، منهم من تعافى ومنهم من يواصل التأهيل، مثل عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد الضاوى حيث يرغب الجهاز الفني في استعادة كل اللاعبين قبل مباراة الزمالك الحاسمة على لقب كأس السوبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

وهذه المرة الثالثة التى تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.