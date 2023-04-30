الزاكي يكشف سر تأهل الأهلي وتوديع الرجاء المغربي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المغربي بادو الزاكي المدير الفني لمنتخب السودان عن أسباب تأهل فريق الأهلي وتوديع الرجاء المغربي دوري الأبطال الأفريقي.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي على حساب الرجاء بعد التعادل " السبت" دون أهداف بالدار البيضاء والفوزقبل أسبوع بالقاهرة بهدفين نظيفين.

وقال الزاكي في تصريحات لـ "بي إن سبورتس":توقعت فوز الرجاء لكن حدث العكس، حيث

اهتزت معنويات الرجاء بعد إهدار ركلة الجزاء أمام الأهلي في الشوط الأول.

وقال : تبديلات الأهلي صنعت الفارق ونوعية اللاعبين في الأحمر أفضل من الفريق المغربي حيث وضح فارق الخبرة ولا يمكنه المنافسة على بطولة كأبطال الدوري.