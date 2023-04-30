رضا عبدالعال: فوز الأهلي على الرجاء دفعه كبيرة قبل مواجهة الزمالك (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، النادي الأهلي بعد التأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، بعد الفوز على الرجاء لمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

اقرأ أيضا.. الأهلي يتعادل مع الرجاء في المغرب يتأهل لنصف نهائي أفريقيا

فاز الأهلي على الرجاء 2-0 لمجموع مواجهتي ربع نهائي دوري الأبطال، لتكون دفعه قوية للفريق قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري المقرر له يوم يوم الجمعه المقبل.

قال عبدالعال في تصريح خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية: "الانتصار على الرجاء دافع معنوي كبير للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر، يوم الجمعه".

وتابع رضا: "مباراة القمة لها حساباتها الخاصة حتى لو مر لاعبي الفىريقين بأسوء الأمور ويعانون من هبوط المستوى، بالفعل ستكون مواجهة مختلفة، والمجهود البدني للاعبي الأحمر في مواجهتي الفريق المغربي لن تؤثر عليه أمام الزمالك في السوبر".

من المقرر أن تقام مواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري على ملعب ستاد هزاع بن زايد في الإمارات، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا