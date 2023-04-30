شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك ينتظر الموقف النهائى لـ"فتوح" من مباراة السوبر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الجبهة اليسرى لفريق الزمالك تمثل صداعاً فى رأس المدير الفنى الكولومبى كارلوس أوسوريو، نظرا لعدم اكتمال شفاء أحمد فتوح الظهير الأساسى، والذى يعانى من كدمة فى الظهر أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة، وعدم الثقة الكاملة فى الاعتماد على الناشئ حاتم سكر، بالإضافة لابتعاد الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وطلب أوسوريو من الجهاز الطبى تقريراً يومياً عن الحالة الفنية لأحمد فتوح حتى موعد المباراة لاتخاذ قرار نهائى بشأنه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده وعدم وجود البديل الكفء.