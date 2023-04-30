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جهاز الزمالك ينتظر الموقف النهائى لـ"فتوح" من مباراة السوبر أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - مازالت الجبهة اليسرى لفريق الزمالك تمثل صداعاً فى رأس المدير الفنى الكولومبى كارلوس أوسوريو، نظرا لعدم اكتمال شفاء أحمد فتوح الظهير الأساسى، والذى يعانى من كدمة فى الظهر أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة، وعدم الثقة الكاملة فى الاعتماد على الناشئ حاتم سكر، بالإضافة لابتعاد الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة. 

 

وطلب أوسوريو من الجهاز الطبى تقريراً يومياً عن الحالة الفنية لأحمد فتوح حتى موعد المباراة لاتخاذ قرار نهائى بشأنه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده وعدم وجود البديل الكفء.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة السوبر المصري أمام الأهلي فى الخامس من شهر مايو المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

وطلب أوسوريو من معاونيه تجهيز ملف كامل عن مباريات الأهلى الأخيرة وطريقة لعبه من أجل التجهيز جيداً لمواجهته، خصوصاً أن الكولومبي يعلم جيداً أن موقعة السوبر المقرر لها يوم 5 مايو المقبل ستكون صك عبوره إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد بالامارات، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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