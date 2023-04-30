شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك ينتظر الموقف النهائى لـ"فتوح" من مباراة السوبر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وطلب أوسوريو من الجهاز الطبى تقريراً يومياً عن الحالة الفنية لأحمد فتوح حتى موعد المباراة لاتخاذ قرار نهائى بشأنه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده وعدم وجود البديل الكفء.
ويستعد الزمالك لمواجهة السوبر المصري أمام الأهلي فى الخامس من شهر مايو المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وطلب أوسوريو من معاونيه تجهيز ملف كامل عن مباريات الأهلى الأخيرة وطريقة لعبه من أجل التجهيز جيداً لمواجهته، خصوصاً أن الكولومبي يعلم جيداً أن موقعة السوبر المقرر لها يوم 5 مايو المقبل ستكون صك عبوره إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد بالامارات، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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