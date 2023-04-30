شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس اليوم الأحد فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع نظيره مارومو جالانتس الجنوب أفريقي باستاد رويال بافوينج في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، فى إياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

مشوار بيراميدز ومارومو جالانتس فى الكونفدرالية

تمكن بيراميدز من التأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دور المجموعات بالمسابقة الأفريقية، برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الجيش الملكي صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

ووصل بطل جنوب أفريقيا لهذا الدور بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة.

نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز ومارومو جالانتس

انتهت مباراة الذهاب والتى جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وسجل شيفافيرو، لاعب مارومو جالانتس الجنوب أفريقى، هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بضربة رأسية فى الدقيقة 55، وتعادل رمضان صبحى للفريق السماوى من ضربة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.

سيناريوهات تأهل بيراميدز فى الكونفدرالية

يحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز بأي نتيجة في جنوب أفريقيا، أو التعادل خارج الديار بنتيجة أكثر من 1/1، ففي حالة حقق بيراميدز نفس نتيجة مباراة الذهاب في لقاء العودة، سيربط الفريق السماوي مصيره بركلات الجزاء الترجيحية.

حكم مباراة بيراميدز أمام مارومو جالانتس بالكونفدرالية

يدير اللقاء طاقم بقيادة الحكم الإيفواري إبراهيم تراوري، ويساعده سايدو تياما المساعد الأول من بوركينا فاسو، ونوهو أوتارا المساعد الثاني من كوت ديفوار، وبوبو تراوري الحكم المساعد الرابع من مالي.

وتقام المباراة بتقنية الفيديو "الفار" حيث يتولى الحكم المغربي سمير قزاز تقنية الفار، ويساعده مواطنه المغربي ذكريا برنيسي، ويراقب المباراة يعقوب علي من جيبوتي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومارمو جالانتس

تنقل مباراة بيراميدز وماروموجالانتس في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، غير قناة beIN Sports HD 4، الناقل الحصري لجميع مباريات الكونفدرالية وقناة اون تايم سبورت الأرضية.