شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضع 3 محترفين تحت الاختبار لتحديد مصيرهم قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، الثلاثي الأجنبي النيجيرى إيزي إيميكا والذى ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، والنيجيرى أنتوني أكبوتو مهاجم الفريق، والجزائري عماد الدين بوبكر، تحت الاختبار حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لتحديد مصيرهم من الاستمرار مع الفريق من عدمه.

ويستعد النادي المصري لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وكان المصري قد تعادل في المباراة الأخيرة بالدوري أمام البنك الأهلي سلبياً.

ويسعى جهاز المصري لمصالحة جماهير بورسعيد بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، وآخرها التعادل مع المقاولون ثم الهزيمة من الاسماعيلي وأخيراً التعادل مع البنك الأهلي، وشدد حسام حسن على مهاجمي الفريق، بضرورة التعامل بتركيز مع اللمسة الأخيرة لتجنب إهدار الفرص كما حدث في المباريات السابقة.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.