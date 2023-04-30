شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطمئن على رباعى المقاولون فى معسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب ، بقيادة شوقي غريب، على التواصل مع رباعي الفريق المتواجد مع المنتخب الأولمبي فى معسكر الإسكندرية للاطمئنان عليهم وتحفيزهم، حيث شهدت القائمة التى أعلنها ميكالي ضم 4 لاعبين من نادي المقاولون العرب هم محمد أحمد سيحا وعمر فايد وأحمد عاطف قطة وأحمد فوزى.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد 5 مايو المقبل موعدًا لقرعة بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية، التي ستقام في المغرب، حيث تُقام البطولة التي يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ومن جانبه أبدى المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، سعادته بتواجد 4 لاعبين من ذئاب الجبل ضمن قائمة المنتخب في هذه المرحلة المهمة للمنتخب الأولمبي مشيرا إلى أن تواجد هذا العدد يدل على أن سياسة النادي تسير بنجاح تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول باعتماده على اللاعبين الشباب.

وأوضح فتحي أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح يدعم بقوة استراتيجية الكابتن شوقي غريب التي تؤتي ثمارها تباعا لبناء فريق قوي حاملا اسم نادي المقاولون العرب صاحب الإنجازات سواء في البطولات حيث يحل في المرتبة الثالثة بعد الأهلي والزمالك من حيث عدد البطولات، أو في صناعة النجوم ويعد محمد صلاح أفضل محترف مصري وعربي أفريقي ومحمد النني خير مثال.