شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطمئن على رباعى المقاولون فى معسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد 5 مايو المقبل موعدًا لقرعة بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية، التي ستقام في المغرب، حيث تُقام البطولة التي يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.
وأوضح فتحي أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح يدعم بقوة استراتيجية الكابتن شوقي غريب التي تؤتي ثمارها تباعا لبناء فريق قوي حاملا اسم نادي المقاولون العرب صاحب الإنجازات سواء في البطولات حيث يحل في المرتبة الثالثة بعد الأهلي والزمالك من حيث عدد البطولات، أو في صناعة النجوم ويعد محمد صلاح أفضل محترف مصري وعربي أفريقي ومحمد النني خير مثال.
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