شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ استكشاف الزمالك بحثاً عن التتويج بلقب السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على دراسة مباريات الزمالك بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته فى مباراة السوبر بالإمارات، لاسيما بعد تولى الكولومبي أوسوريو مهمة تدريب الفريق الفترة الأخيرة.

ويرغب كولر في إضافة بطولة جديدة لخزائنه مع الأهلى بعد التتويج بالسوبر وكأس مصر منذ تولى مهمة تدريب المارد الأحمر.

ويعقد كولر محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراتى الرجاء المغربى في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والعمل على تصحيحها قبل السفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.