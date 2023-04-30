موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدا مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

الأهلي يتعادل مع الرجاء في المغرب يتأهل لنصف نهائي أفريقيا

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفضل فوزه على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، في الأسبوع الماضي على ملعب القاهرة الدولي عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

كما حسم الترجي تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب شبيبة القبائل الجزائري بعد التغلب عليه بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور ربع النهائي.

وتقام مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا يوم الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، في تونس، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراتين بصفتها الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل يواجه الوداد البيضاوي المغربي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي أفريقيا.

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