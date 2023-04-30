الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري الأبطال12 مايو بتونس

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي

وتقام مباراة الذهاب يوم 12 مايو المقبل بتونس، فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 من الشهر ذاته باستاد القاهرة الدولي.

وصعد الترجي التونسي ليواجه الأهلى في نصف النهائي بعد تخطيه بصعوبة شبيبة القبائل الجزائري في ربع النهائي، حيث فاز خارج ملعبه بهدف نظيف،

وتعادل على ملعبه " السبت"بهدف لكل فريق.

وتخطى فريق الأهلى في نصف النهائي الرجاء المغربي، ذهابا بالقاهرة بهدفين نظيفين والتعادل في الدار البيضاء" السبت" دون أهداف.

وصعد الأهلي إلى نصف النهائي الأفريقي أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.