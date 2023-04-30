شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب مصير بيراميدز فى الكونفدرالية الليلة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل نتيجة مباراة بيراميدز مع مارومو جالانتس، في إياب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد رويال بافوينج فى مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويحتاج بيرامدز تحقيق الفوز بهدف وحيد دون أن يستقبل أهداف، لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

وتقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك فى الأسبوع الــ27 إلى يوم 13 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية.

كما تحدد لقاء الإسماعيلى مع بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الــ24 من بطولة الدورى العام يوم 9 مايو، على أن يتم تأجيلها حال تأهل بيراميدز لنصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بينما سيواجه الدراويش منافسه البنك الأهلى يوم 17 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولى لحساب الأسبوع الــ28 من مسابقة الدورى المحلى.

فيما يلتقى الإسماعيلى فريق حرس الحدود يوم 21 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ29 من مسابقة الدورى المحلى.