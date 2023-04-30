موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك فى السوبر المحلى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، صفحة مباراة الرجاء المغربى التي أقيمت أمس، السبت، بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طى" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير في مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور الرجاء المغربى شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات، ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذي سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الثلاثاء المقبل موعدًا للسفر إلى الإمارات وملاقاة الزمالك، حيث رفض الجهاز الفني للمارد الأحمر فكرة السفر من المغرب للإمارات مباشرة بعد خوض مباراة الرجاء المغربى بدوري الأبطال، وفضل كولر ومعاونوه العودة للقاهرة عقب الانتهاء من مباراة الرجاء، ليتدرب الفريق فى القاهرة مرتين قبل السفر مرة أخرى للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري التى يحمل الأهلي لقبها بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الزمالك بالسوبر المحلى

يستعد الاهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

وهذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.