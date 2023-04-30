شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى: نفذنا تعليمات كولر أمام الرجاء.. وهدفنا ‏التتويج بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات ثابتة في ‏مشواره بدوري أبطال أفريقيا، واستطاع أن يحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن ‏جدارة على حساب فريق الرجاء المغربي، الذي قدم مستويات قوية في البطولة، ويعد أحد أهم ‏الفرق في قارة أفريقيا، مشددًا على أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على الفوز بدوري الأبطال في ‏نسخته الحالية.‏

وأضاف لطفي: مباراة العودة بالدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا ‏كانت صعبة بكل تأكيد، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي وتنفيذ كافة التعليمات الفنية ساهما في ‏خروج الفريق بتعادل ثمين حسم به التأهل إلى نصف النهائي.‏

وأكد حارس الأهلي أن الفريق دخل في مراحل الحسم ببطولة أفريقيا، وأن المواجهة المقبلة ‏أمام الترجي التونسي في نصف النهائي تحتاج إلى تركيز مضاعف، وسيتم التحضير لها بشكل ‏جيد.‏

وأشار لطفي إلى أن ضربة الجزاء التي احتسبت على الأهلي قبل نهائي الشوط الأول جاءت في توقيت صعب، وأنه دائما ما يكون هناك تواصل بينه وبين محمد الشناوي في ‏ضربات الجزاء والتي يتم التحضير لها قبل كل مباراة. ‏

وشدد حارس الأهلي على أن أي حارس يشارك يلقى الدعم من الجميع لتقديم أقصى ما لديه، وأن ‏الهدف الأساسي هو مواصلة حصد البطولات وإسعاد الجماهير التي دائما تقف خلف الفريق.‏

واختتم علي لطفي تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي سوف يبدأ التحضير لمباراة السوبر ‏المحلي والتي يسعى إلى التتويج بها، لإضافة بطولة جديدة إلى النادي وللجيل الحالي من ‏اللاعبين.‏