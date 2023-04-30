موعد مواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي مساء السبت مع مضيفه الرجاء المغربي، في إياب دور الثمانية من البطولة.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا في القاهرة 2 /صفر، ليضمن التأهل للدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الدور ذاته.

وشهدت المباراة إهدار يسري بوزوق لاعب الرجاء لضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما تعرض زميله روجر أهولو للطرد بعد تدخله القوي على حسين الشحات لاعب الأهلي في الدقيقة 61.

كأس السوبر المصري

ويستعد الأهلي بذلك لخوض مباراته المقبلة والتي ستكون أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف في كأس السوبر المصري.

الأهلي يشارك في البطولة بصفته بطلًا لبطولة كأس مصر للنسخة الماضية، في حين يلعب الزمالك المباراة بصفته بطلًا للدوري المصري.