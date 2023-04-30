إستقالة رئيس نادي الرجاء المغربي

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت تقارير صحفية مغربية ، قبول رابطة الكرة المغربية استقالة عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء الرياضي من منصبه كنائب للرابطة والتي كان قد تقدم بها في وقت سابق .

وذكر موقع le 360 سبورت المغربي أن مجلس الرابطة المغربية وافق بالاجماع ودون تردد على قبول استقالة البدراوي، والتي كان قدمها على خلفية احتجاجه على لجنتي المسابقات والتحكيم

وكان البدراوي قد أعلن استقالته من خلال تصريح سابق وقال فيه : " أنا النائب الأول للرابطة ، لكن لم أتخذ أي قرار منذ قدومي للمنصب ، وإذا كان الرجاء متضرر من هذا الموقف فأنا أعلن عن إستقالتي من منصبي"

وتابع البدراوي في تصريحاته حينها أنه لا يمكنه أن يقبل على أن يكون في هذا الموقف المتناقض، مشددا على أن مصلحة الرجاء بالنسبة له، هي العليا .