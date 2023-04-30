حمزة الجمل: نعتذر للجماهير على الخروج من كأس الرابطة.. وتركيزنا فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أنه يعتذر لجماهير الإسماعيلي على الخروج من كأس رابطة الأندية بعد الهزيمة من المصرى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال حمزة الجمل، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "نعتذر لجماهير الإسماعيلية على الخروج من كأس رابطة الأندية والكرة اليوم لم تبتسم لنا والمصرى كان الأحق بالفوز؛ لأنه يمتلك فريقا جيدا".

وأضاف مدرب الإسماعيلى: "وارد جدا الإخفاق فى كرة القدم، والحمد لله إنها جت فى كأس الرابطة وليس فى بطولة الدورى، وكنا نريد إسعاد الجماهير، ولكن تركيزنا فى بطولة الدورى".

وتابع حمزة الجمل: "كل تركيزنا منصب على بطولة الدورى، والهدف هو الابتعاد عن صراع الهبوط وإنهاء الموسم فى مركز متقدم يليق بالإسماعيلى".

تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى نصف نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على نظيره الإسماعيلى بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وافتتح التسجيل للمصرى رجب عمران في الدقيقة الثامنة، بينما عزز عبده يحيى تقدم الفريق البورسعيدى بالهدف الثانى في الدقيقة 73 .

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد كوكو، الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقى، الوسط: سيرجى أكا، محمد حسن، كريم الديب، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى، الهجوم: فراس شواط.

وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد فوزي - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - عمر الساعي - صالح جمعه - محمود الشبراوي - ياو أنور - أحمد مدبولي.

ودخل المصرى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عصام ثروت، الدفاع: أحمد عماد، عماد بو بكر، إسلام ابو سليمة، حسين السيد، الوسط: عمرو موسى، إيزى إيميكا، إلياس الجلاصى، إسلام عطية، رجب عمران،الهجوم: مروان حمدى.

وجلس على البدلاء: محمود جاد، حسن على، دغموم، كريم العراقى، محمد الفيومى، عمرو السعداوى، عبده يحيى، جريندو، محمد الظريف.