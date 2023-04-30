شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود من المغرب اليوم بعد خوض مباراة الرجاء فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى من المغرب، اليوم الأحد، بعد خوض مباراة الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت مساء السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة دوري أبطال أفريقيا والتفكير فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور الرجاء المغربى، شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء السوبر الذي سيكون أكثر ندية وإثارة كعادة لقاءات القمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى مساء الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى.

هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.