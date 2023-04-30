شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: شخصية الأهلى ظهرت أمام الرجاء ونُهدى التأهل للجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بدور ربع النهائي للبطولة والتعادل بدون أهداف في مباراة العودة على المركب الرياضي محمد الخامس.
وقال قمصان، إن الأهلي قطع خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب البطولة بعد تخطي فريق الرجاء المغربي، لافتا إلى أن شخصية لاعبي الأهلي دائمًا ما تظهر في مثل هذه المواجهات الصعبة.
وأضاف المدرب العام: «مواجهة الرجاء في ربع النهائي كانت من شوطين، الأول في القاهرة وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، وهو ما سهل مهمة الأهلي في الشوط الثاني الذي أقيم على المركب الرياضي محمد الخامس».
وأهدى قمصان التأهل لنصف النهائي إلى جماهير الأهلي التي تعد ضلعًا أساسيًّا في منظومة النجاح التي تضم مجلس الإدارة إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين.
وأكد المدرب العام أن حسم بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي بدوري الأبطال خطوة مهمة للفريق قبل مباراة السوبر المحلي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل بدولة الإمارات.
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