شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفى بصعود الأهلى إلى نصف نهائى أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية والتابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بصعود الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

وكتبت صفحة الكاف: "الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي!"





وصعد الأهلي إلى نصف نهائي أفريقيا في النسخة الحالية 2023 بعد الفوز على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي ربع النهائي الإفريقي.

وصعد الأهلي إلى نصف النهائي الأفريقي أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة كلا من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، آليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما ضم تشكيل الرجاء كلاً من: أنس الزنيتي في حراسة المرمى، إسماعيل المقدم - مروان هدهودي - محمود بنتايك - عبد الإله مدكور في الدفاع، روجير أوهولو - محمد زريدة - محمد المكعازي - يسري بوزوق في الوسط، نوفل الزهروني - حمزة خابا في الهجوم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بعدما حصد 10 نقاط، متفوقًا على الهلال السوداني بفارق المواجهات المباشرة، فيما احتل الرجاء قمة المجموعة الثالثة بـ16 نقطة.