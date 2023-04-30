شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: الأهلى له ركلة جزاء صحيحة لكهربا وضربة الرجاء سليمة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاد جريشة، الحكم الدولى السابق، أن الحكم الليبى استطاع إدارة المباراة بشكل جيد رغم صغر سنه، فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الأهلى والرجاء فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال جهاد جريشة، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم": هناك 3 حالات مهمة فى المباراة، الأولى فى الدقيقة 17 الأهلى له ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب بسبب شد واضح من مدافع الرجاء لكهربا داخل منطقة الجزاء والحكم لم يحتسب شيئا والفار لم يستدعيه لرؤيتها".

وأضاف جهاد جريشة: "ركلة جزاء الرجاء المحتسبة صحيحة 100% بسبب إعاقة ديانج لمهاجم الرجاء، وأشيد بتقنية الفيديو الذى أعادت اللاعب لرؤية اللقطة واحتسابها".

وتابع الحكم السابق: "الحكم الليبي لغى الإنذار للاعب الرجاء بعد العودة للفار واحتساب ركلة جزاء للرجاء، ولذلك عندما قام بإنذار اللاعب نفسه كان الإنذار الأول وليس الثانى كما ظن البعض لأنه لغى قراره الأول".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل سلبيا مع الرجاء المغربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الأهلي بمجموع المباراتين، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وأدار المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم، وبذلك يضرب الأهلي موعدا مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تخطي الأخير عقبة شباب بلوزداد في الدور ربع النهائي.