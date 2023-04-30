شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة حرس الحدود فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة حرس الحدود في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي تجمع الفريقين مساء الأحد.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي، محمد طارق.

خط الدفاع: محمود مرعي، باسم علي، طارق طه، علي الفيل، محمد عبد السلام، جوزيف جوناثان.

وسط الملعب: أيمن الصفاقسي، مهند لاشين، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي، غنام محمد، محمد رضا بوبو، مصطفى البدري، بابا بيلو.

الهجوم: مروان محسن وأحمد عاطف.

وغاب كل من: سعد الدين سمير كابتن الفريق، وكذلك محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وعمر السعيد، عن قائمة الفريق.

واختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الأخيرة.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي فريق على هامش التدريبات، وطالب علي ماهر، لاعبي الفريق، بالتركيز على الفوز في اللقاء المرتقب للدفاع عن لقب البطولة التي يحملها فيوتشر من النسخة الماضية، خاصة بعد خروج الأهلي والزمالك من النسخة الجارية، حيث ارتفعت حظوظ فيوتشر للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.