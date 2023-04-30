شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تهزم المصنفة الخامسة عالميا وتتأهل إلى دور الـ16 لبطولة مدريد ماسترز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، في التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة مدريد ماسترز المقامة حاليا فى إسبانيا.

وتمكنت لاعبة التنس ميار شريف المصنفة 59 عالميا حاليا من الإطاحة بالمصنفة الخامسة عالميا الفرنسية كارولين حاريشيا، بعد تغلبها عليها بجدارة فى دور الـ32 لمنافسات فردى السبدات بنتيجة 7/ 6 و6/ 3.

وقدمت ميار مباراة قوية للغاية، ووضح إصرارها على تحقيق الانتصار ومواصلة مشوارها فى البطولة خاصة فى المجموعة الأولى التى شهدت سجالا بين اللاعبتين مجموعة هنا وأخرى هناك حتى وصلتا للشوط الفاصل بعد التعادل 6/6 لتسيطر عليه ميار وتفوز به وبالمجموعة.

وفى المجموعة الثانية لم تتمكن كارولين من الصمود وانهارت تماما بعد وصولها للتعادل 3/3 لتفوز ميار بثلاثة أشواط متتالية وتنهى المباراة لصالحها.

وتلتقى ميار شريف فى دور الستة عشر مع اللاعبة البلجيكية المصنفة 29 عالميا وفرصتها قوية فى بلوغ دور الثمانية، خاصة بعدما أطاحت بالمصنفة الخامسة عالميا إلى خارج البطولة.