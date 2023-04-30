شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة مارومو جالانتس وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيم اليوم بأحد فنادق مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا الاجتماع الفني الخاص لمباراة مارومو جالانتس وبيراميدز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج بمدينة روستنبرج في إياب الدور ربع النهائي بعد التعادل ذهابا بهدف لكل فريق في القاهرة.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز اللون الأبيض الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود كاملا، فيما يرتدي مارومو جالانتس الأخضر الكامل ويظهر حارسه باللون الأزرق الفاتح.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أنه في حالة انتهاء اللقاء بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب بالقاهرة سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لنصف النهائي دون لعب أشواط إضافية.