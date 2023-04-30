شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: كل مباريات الأهلى صعبة وهدفنا التتويج ببطولة أفريقيا ونستعد لمباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بصعود فريقه إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي دور الثمانية للبطولة القارية.

قال كولر في تصريحات بعد مباراة الرجاء: "كنا نعلم أن مباراة الرجاء ستكون صعبة للغاية، وللأسف لم نبدأ الشوط الأول بشكل جيد والمنافس كان يضغط علينا بقوة ولم نكن قادرين على نقل الكرة بشكل جيد كما تعودنا، وبدأنا نفقد الكرة بشكل كبير ولكن حظنا كان جيدا في عدم دخول ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا في نهاية الشوط الأول".

وأضاف: "طالبت اللاعبين بالهدوء بين الشوطين وأن نتحكم في الكرة وكيفية التحرك بدون كرة لفك عملية الضغط علينا وكنا أفضل في الشوط الثاني وكان لا بد أن نلعب في الجزء الهجومي ونركز على الهجمات المرتدة وكان يمكننا إحراز أهداف لو كانت هناك دقة في اللمسة الأخيرة".

وتابع كولر: "سعداء بالصعود إلى نصف النهائي وهنأت اللاعبين على التأهل ولدينا طريق عودة إلى القاهرة، ونقوم بعد ذلك بعملية استشفاء جيد قبل السفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر".

وعن حواره مع جماهير الأهلي في ملعب مركب محمد الخامس، قال المدير الفني للأهلي: "كان هناك حوار سريع مع أحد محبي الأهلي الذي كان يعيش في سويسرا وجاء خصيصا من سويسرا لحضور المباراة وقال لي إنما بحبك جدا وأنت أحلى مدرب توليت تدريب الأهلي وأحبك كثيرا".

وعن التحضير لمباراة السوبر المصري ضد الزمالك، قال: "منذ توليت تدريب الأهلي وكل المباريات صعبة وكل 3 أيام نخوض مباراة أصعب من التي تسبقها سواء في الدوري أو الكأس أو دوري الأبطال ومنذ قدومي من شدة إلى شدة وكل الفرق التي تلعب أمام الأهلي تؤدي بكل طاقتها ولذلك علينا التحضير بشكل جيد".

وفيما يخص مواجهة فريق من شمال أفريقيا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال: أمامنا مباراتان وعلينا التحضير جيدا قبل خوض هذه المباراة وعلينا التحضير الجيد للمباراة ونرغب في التأهل إلى النهائي والمباريات تكون صعبة والمستويات تكون متقاربة بين جميع الفرق.

وعن رسالته إلى جمهور الأهلي وعلاقته بهم، قال: "هدفي الفوز بكل مباراة أخوضها، أعلم أن هذا لا يكون ممكنا بشكل دائم ولكن الأمور تسير بشكل جيد، وأعمل على تجهيز كل اللاعبين وتقديم أفضل ما لديهم للفوز بالمباريات وتحقيق بطولات أكثر وأكثر".