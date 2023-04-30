شكرا لقرائتكم خبر عن جنى عادل تتأهل إلى نهائى كأس العالم للجمباز على جهاز عارضة التوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل لاعبة المنتخب المصري للجمباز الفني جنى عادل عبد السلام إلى نهائيات جهاز عارضة التوازن من بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يقام نهائي جهاز عارضة التوازن مساء غد الأحد، والذي يضم أفضل 8 لاعبات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة، وهي: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - إندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة، وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

وشهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جانب من فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري.

اشاد وزير الشباب والرياضة صبحي بمستوى في تنظيم البطولة مؤكدًا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة، أبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية.

وأضاف صبحي أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على إسناد مختلف البطولات الهامة لهو خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات، وهو ما تسعى إليه دائمًا في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الشكر للدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، على المجهودات الكبيرة والتي ظهرت نتائجها في التنظيم المشرف للبطولة الذي يليق بمصر.

وأوضح أن الجمباز المصري أصبح محط أنظار العالم أجمع لما لديه من إمكانيات بشرية من لاعبين مميزين في مختلف الفروع، بالإضافة إلى اتحاد لا يدخر جهدًا في سبيل النهوض برياضة الجمباز، حيث تمكن من الخروج من حيز توسيع قاعدة المشاركة إلى جذب اللاعبين للمنافسة الدولية والحصول على الميداليات المختلفة، وهو الأمر الذي يتوافق تماما مع رؤية وزارة الشباب والرياضة.