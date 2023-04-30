شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الكروى لنادى الزمالك اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الأهلى، وذلك قبل السفر لإقامة معسكر بالإمارات استعداداً لمباراة السوبر المهمة، والتى يسعى فيها النادى الأبيض للحصول على البطولة وتعويض خسارته للعديد من البطولات وآخرها الخروج من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ومن قبلها توديع كأس مصر من الدور نصف النهائى، والابتعاد بشكل كبير عن المنافسة عن بطولة الدورى الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى فى الخامس من شهر مايو المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

من جهته طلب أوسوريو من معاونيه تجهيز ملف كامل عن مباريات الأهلى الأخيرة وطريقة لعبه،من أجل التجهيز جيداً لمواجهته، خصوصاً أن الكولومبي يعلم جيداً أن موقعة السوبر المقرر لها 5 مايو المقبل ستكون صك عبوره إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد بالامارات، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.