شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والترجى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الأهلى والترجي يوم 12 من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 29 من شهر مايو القادم، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وضرب الترجي التونسي موعدا مع الأهلى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما عبر بصعوبة عقبة شبيبة القبائل في ربع النهائي، حيث فاز خارج دياره بهدف دون رد وتعادل على ملعبه بهدف لكل فريق.

ويواجه الترجي نظيره الأهلى في نصف النهائي، والأخير واصل رحلته في دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطيه عقبة الرجاء المغربي، حيث استطاع تجنب الهزيمة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليواصل مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بواقع 10 مرات.

كما انتهت مباراة الرجاء والأهلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق المصري مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد.