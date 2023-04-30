شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يواجه الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الترجي التونسي موعدا مع الأهلى في نصف نهائي أفريقيا، بعدما عبر بصعوبة عقبة شبيبة القبائل في ربع النهائي، حيث فاز خارج دياره بهدف دون رد وتعادل على ملعبه بهدف لكل فريق.

ويواجه الترجي نظيره الأهلى في نصف النهائي والأخير واصل رحلته في دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطيه عقبة الرجاء المغربي، حيث استطاع تجنب الهزيمة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليواصل مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بواقع 10 مرات.

وانتهت مباراة الرجاء والأهلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق المصري مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد.

وتأهل الترجي التونسي، لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، رغم تعادله مع ضيفه فريق شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة 1 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "حمادي العقربي"، فى إياب ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2022 - 2023.

وكان الفريق التونسي قد نجح فى تحقيق الفوز بلقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضي فى الجزائر بهدف نظيف.