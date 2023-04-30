شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته استعدادا للقاء الكونغو وديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته خلال معسكره الجاري بالإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة ودية الكونغو فى السادسة مساء الأحد باستاد الإسكندرية ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل أول ثلاث منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وشهد التدريب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وعامر حسين عضو مجلس الإدارة. وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة وقوية وسط توجيهات لا تتوقف من روجيريو ميكالي المدير الفني.

وتضمنت التدريبات أداء بعض الجمل الفنية والخططية المنتظر تنفيذها فى لقاء الكونغو وهو منتخب ليس بالسهل فقد تأهل إلى امم أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا.

وشارك اللاعبون جميعا فى التدريبات بشكل قوى بحثا عن التواجد فى التشكيل الأساسي ووضحت المنافسة بينهم من أجل نيل ثقة ميكالي، واللاعبون هم:

فى حراسة المرمى: على محمد يحيى الجابري، محمد جميل محمد نديم، محمد أحمد السيد عبده الشهير بسيحه.

وفى خط الدفاع: حسام عبدالمجيد عبدالسلام، محمد طارق، حاتم محمد سكر، محمد محمد هيثم عدنان، محمد حمدي، أحمد عيد، عمر فايد، محمد سمير، أحمد بهاء، أحمد السيد عبدالنبي وكريم الدبيس .

وفى خط الوسط: محمد حسام بيسو، أحمد عبدالرحيم حلمي إيشو، مصطفى سعد شلبي عبدالله، عماد ميهوب قرني، أحمد فوزي محمد عطية، عربي بدر، محمد محمد شحاتة، عبدالغني محمد رضوان، محمود جهاد، على محمود زعزع

وفي خط الهجوم: أحمد عاطف قطة، عبدالرحمن عاطف أجويرو، أسامة فيصل.



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى



تدريب المنتخب الأولمبى