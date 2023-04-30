شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ومارومو جالانتس اليوم الأحد 30-4-2023 فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره فريق مارومو جالانتس، اليوم الأحد، في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تمكن بيراميدز من التأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دور المجموعات بالمسابقة الأفريقية، برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الجيش الملكي صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

ووصل بطل جنوب أفريقيا لهذا الدور بعد أن احتل المركز الأول في مجموعته الأولى برصيد 12 نقطة.

انتهت مباراة الذهاب والتي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وسجل شيفافيرو، لاعب مارومو جالانتس الجنوب أفريقى، هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بضربة رأسية فى الدقيقة 55، وتعادل رمضان صبحى للفريق السماوى من ضربة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.

ويحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز بأي نتيجة في جنوب أفريقيا، أو التعادل خارج الديار بنتيجة أكثر من 1/1، ففي حالة حقق بيراميدز نفس نتيجة مباراة الذهاب في لقاء العودة، سيربط الفريق السماوي مصيره بركلات الجزاء الترجيحية.

موعد مباراة بيراميدز أمام مارومو جالانتس بالكونفدرالية

تُقام مباراة فريق بيراميدز أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي فى السابعة مساء اليوم الأحد فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية على على استاد رويال بافوينج في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا، وهو الملعب الذى يتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومارمو جالانتس

وتنقل مباراة بيراميدز وماروموجالانتس في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، غير قناة beIN Sports HD 4، الناقل الحصري لجميع مباريات الكونفدرالية وقناة اون تايم سبورت الأرضية.