شكرا لقرائتكم خبر عن معلول: الأهلي يمر بظروف صعبة في دور المجموعات ويتحسن بالأدوار الإقصائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علي معلول، لاعب الأهلي، عن سعادته بعد صعود فريقه إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في مجموع لقاءي ربع النهائي الأفريقي، وقال: "أبارك لجماهير الأهلي بعد الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف معلول، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الشوط الأول لم نكن في مستوى تطلعاتنا، ولكن فى الشوط الثاني تحسن الأداء وتمكننا من دخول الأجواء ونمتص حماس الرجاء مع الدعم الجماهيري الكبير".

وتابع: "لدي 7 سنوات في الأهلي دائما نمر دور المجموعات بظروف صعبة، ولكن مع الوقت الأهلي يتحسن ومستواه يرتفع في باقي المقابلات خاصة في الأدوار الإقصائية".

واختتم: "نتمنى صعود الأهلي إلى الدور النهائي وتحقيق لقب البطولة القارية".