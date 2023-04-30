وائل جمعة ينتقد كهربا وتاو هجوميا في لقاء الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - علّق وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، على تأهل بطل مصر لدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، والتعادل السلبي في مواجهة الإياب في المغرب.

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": الرجاء سجل 17 هدفًا في دور المجموعات وتصدر مجموعته، لكن الأهلي استطاع أن يتغلب عليه في أرضه في المغرب رغم شراسة الجماهير،مشيرا إلى أن خطأ ديانج كاد يفسد اللقاء.

وأضاف: الأهلي سيطر على المباراة بهدوء وخبرات، هناك فارق في القدرات بين الأهلي والرجاء ، ولو كان تاو وكهربا في حالتهما، لخرج الأهلي فائزًا.

وانتقد جمعة: "تاو وكهربا لعدم استغلال المساحات في دفاعات الرجاء، إذ بذلا مجهودًا كبيرًا دفاعيًا دون الهجوم.

وفشل الرجاء المغربي بملعبه" المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، في الفوز في إياب ربع نهائي البطولة.